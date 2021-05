Inter-Samp, festa Scudetto. E 200 panchine in A per Conte (Di sabato 8 maggio 2021) Nel match delle 18, contro la Sampdoria, per l’Inter ci sarà la prima gara da campione d’Italia. Un motivo d’orgoglio e di soddisfazione per Antonio Conte che raggiungerà anche un altro record personale: il tecnico salentino toccherà quota 200 panchine in Serie A. I numeri sono tutti dalla sua parte: nelle 199 gare disputate ha vinto 135 volte. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Nel match delle 18, contro ladoria, per l’ci sarà la prima gara da campione d’Italia. Un motivo d’orgoglio e di soddisfazione per Antonioche raggiungerà anche un altro record personale: il tecnico salentino toccherà quota 200in Serie A. I numeri sono tutti dalla sua parte: nelle 199 gare disputate ha vinto 135 volte. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

