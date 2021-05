Inter, Marotta spiega: “Faremo colloqui con i calciatori per tagliare gli stipendi. Modello attuale di calcio non più sostenibile” (Di sabato 8 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match tra Inter e Sampdoria, Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: “È giusto che Conte e la squadra si godano questi momenti. Non ci sono tensioni, lo posso dire chiaramente. Ci saranno colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzare i calciatori sul momento di difficoltà del mondo del calcio e quindi anche dell’Inter”. L’Amministratore Delegato ha precisato: “Intanto voglio dire che i bonus saranno assolutamente confermati, è giusto che la società riconosca questo. Si tratta solo di confrontarsi con i calciatori per illustrare la fotografia del calcio di adesso. Non esiste alcun diktat, solo confronto schietto. Ci sarà un confronto tra persone responsabili che capiscono ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) A pochi minuti dall’inizio del match trae Sampdoria, Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato: “È giusto che Conte e la squadra si godano questi momenti. Non ci sono tensioni, lo posso dire chiaramente. Ci sarannocon i singoli giocatori per sensibilizzare isul momento di difficoltà del mondo dele quindi anche dell’”. L’Amministratore Delegato ha precisato: “Intanto voglio dire che i bonus saranno assolutamente confermati, è giusto che la società riconosca questo. Si tratta solo di confrontarsi con iper illustrare la fotografia deldi adesso. Non esiste alcun diktat, solo confronto schietto. Ci sarà un confronto tra persone responsabili che capiscono ...

