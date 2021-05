Inter, fuori da San Siro centinaia di tifosi pronti per la festa scudetto. Sala: «Mi auguro che tutto funzioni al meglio» – I video (Di sabato 8 maggio 2021) Sono già oltre un migliaio i tifosi nerazzurri fuori da San Siro, nella zona del “Baretto”, ad attendere il passaggio della squadra di Antonio Conte per festeggiare la vittoria del 19° scudetto, prima della gara con la Sampdoria. Tra cori, tamburi e bandiere, in larga parte con mascherina e discretamente distanziati, la tifoseria nerazzurra è pronta a celebrare il successo di Lukaku e compagni. Schierate le forze dell’ordine per contenere eventuali disordini. «Siamo attenti e io mi auguro che tutto funzioni al meglio», ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando della giornata che vede Milano protagonista da una parte con la festa scudetto dei nerazzurri e dall’altra con la ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Sono già oltre un migliaio inerazzurrida San, nella zona del “Baretto”, ad attendere il passaggio della squadra di Antonio Conte per festeggiare la vittoria del 19°, prima della gara con la Sampdoria. Tra cori, tamburi e bandiere, in larga parte con mascherina e discretamente distanziati, la tifoseria nerazzurra è pronta a celebrare il successo di Lukaku e compagni. Schierate le forze dell’ordine per contenere eventuali disordini. «Siamo attenti e io micheal», ha dichiarato il sindaco di Milano, Giuseppe, parlando della giornata che vede Milano protagonista da una parte con ladei nerazzurri e dall’altra con la ...

