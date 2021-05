Inter, folla di tifosi fuori San Siro festeggia all’arrivo del pullman nerazzurro (Di sabato 8 maggio 2021) Era prevista una festa da parte dei tifosi dell’Inter prima della partita contro la Sampdoria. Ma i tifosi ad accompagnare il pullman nerazzurro sono davvero tanti. Bandiere e fumogeni hanno colorato questo prepartita per festeggiare la vittoria dello scudetto ottenuta la scorsa settimana. Inoltre, un numero ancora maggiore di tifosi sono presenti all’esterno dello stadio. Foto: Twitter Curva Nord Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Era prevista una festa da parte deidell’prima della partita contro la Sampdoria. Ma iad accompagnare ilsono davvero tanti. Bandiere e fumogeni hanno colorato questo prepartita perre la vittoria dello scudetto ottenuta la scorsa settimana. Inoltre, un numero ancora maggiore disono presenti all’esterno dello stadio. Foto: Twitter Curva NordL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

