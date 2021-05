Inter, due club su Young: in caso di mancato rinnovo pronti Watford e Inter Miami (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter a luglio deve decidere se rinnovare o meno il contratto di Ashley Young. In caso non lo facesse, due team vorrebbero acquistare le prestazioni dell’esterno inglese. Secondo il The Sun ci sarebbe il Watford: il giocatore ha infatti espresso gradimento rispetto all’opportunità di chiudere la carriera con la maglia della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. C’è tuttavia anche un Interesse oltreoceano proveniente dall’Inter Miami, club statunitense di proprietà di David Beckham con Phil Neville in panchina e illustri giocatori in rosa come Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Ryan Shawcross. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) L’a luglio deve decidere se rinnovare o meno il contratto di Ashley. Innon lo facesse, due team vorrebbero acquistare le prestazioni dell’esterno inglese. Secondo il The Sun ci sarebbe il: il giocatore ha infatti espresso gradimento rispetto all’opportunità di chiudere la carriera con la maglia della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. C’è tuttavia anche unesse oltreoceano proveniente dall’statunitense di proprietà di David Beckham con Phil Neville in panchina e illustri giocatori in rosa come Gonzalo Higuain, Blaise Matuidi e Ryan Shawcross. SportFace.

