Inter, continua la festa: in migliaia fuori San Siro [FOTO] (Di sabato 8 maggio 2021) L’Inter si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria, nel frattempo continua la festa per la vittoria dello scudetto. Il rendimento in campionato della squadra di Antonio Conte è stato molto importante, i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo. L’ufficialità è arrivata dopo la vittoria contro il Crotone ed il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, poi i tifosi si sono scatenati in Piazza Duomo. La Curva Nord ha organizzato una festa anche prima della partita di campionato contro la Sampdoria. migliaia di tifosi si sono presentati all’esterno di San Siro per ringraziare la squadra per il traguardo raggiunto. Cori, tamburi e bandiere: è delirio al passaggio del pullman nerazzurro. In alto la FOTOGALLERY ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 8 maggio 2021) L’si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie A contro la Sampdoria, nel frattempolaper la vittoria dello scudetto. Il rendimento in campionato della squadra di Antonio Conte è stato molto importante, i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo. L’ufficialità è arrivata dopo la vittoria contro il Crotone ed il pareggio dell’Atalanta contro il Sassuolo, poi i tifosi si sono scatenati in Piazza Duomo. La Curva Nord ha organizzato unaanche prima della partita di campionato contro la Sampdoria.di tifosi si sono presentati all’esterno di Sanper ringraziare la squadra per il traguardo raggiunto. Cori, tamburi e bandiere: è delirio al passaggio del pullman nerazzurro. In alto laGALLERY ...

Advertising

Inter : Continua la diretta dei CAMPIONI D'ITALIA ??1??9?????? #IMScudetto ???? - fattoquotidiano : L’Inter vince il suo 19° scudetto dopo nove anni di strapotere bianconero. Peccato per l’assembramento dei tifosi s… - zazoomblog : Inter continua la festa: in migliaia fuori San Siro [FOTO] - #Inter #continua #festa: #migliaia - CalcioWeb : Continua la festa in casa #Inter: delirio prima della partita contro la #Sampdoria - DenverCartoons : RT @Agostino35: Forse 'evvai inter' continua con 'apia intensiva'. -