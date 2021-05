'Inter, Beckham e il Watford su Ashley Young' (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - L' Inter , alle prese con i piani di austerity e riduzione dei costi , potrebbe decidere di non rinnovare il contratto di Ashley Young . Ci sono almeno due club pronti a contendersi il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021) MILANO - L', alle prese con i piani di austerity e riduzione dei costi , potrebbe decidere di non rinnovare il contratto di. Ci sono almeno due club pronti a contendersi il ...

Advertising

sportli26181512 : 'Inter, Beckham e il Watford su Ashley Young': Il club di Miami e la società inglese pronti a contendersi il cartel… - sportli26181512 : Inter, sirene dalla Mls per Young: ci pensa Beckham: Non c'è solo il Watford su Ashley Young, laterale in uscita...… - bedoya_cedeno : @jotajordi13 Leonel messi se va Inter de maimi David beckham 700.000 millones - sportli26181512 : Inter Miami, Beckham punta sul figlio di un suo ex compagno: Harvey Neville, figlio di Phil, prova a...… - Mattiat961 : RT @marco_rogerio_: 'E facile vincere la #Champions co li sordi...' Figo preso dal Barça #Zidane dalla Juve Ronaldo Inter Beckham United… -