Iniesta: «Il Barcellona vince la Liga ma nel 2014 l’Atletico ha meritato» (Di sabato 8 maggio 2021) Andres Iniesta vede il Barcellona favorito nel match contro l’Atletico Madrid e per la conquista della Liga. Ecco le sue parole Andres Iniesta ha parlato ai microfoni di TMW di Barcellona-Atletico Madrid. Le sue parole. «Per me questo Barça può vincere LaLiga. Non sarà certo una passeggiata, perché le ultime giornate di campionato sono sempre molto equilibrate e tutti, dall’alto in basso della classifica, giocano per raggiungere i propri obiettivi. Nessuna gara insomma può sembrare scontata, ma sono convinto che il mio Barcellona possa farcela. La sfida del 2014? Una delusione immensa, però a essere onesti, se c’era una squadra che in quella stagione meritava di vincere LaLiga, quella ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Andresvede ilfavorito nel match controMadrid e per la conquista della. Ecco le sue parole Andresha parlato ai microfoni di TMW di-Atletico Madrid. Le sue parole. «Per me questo Barça puòre La. Non sarà certo una passeggiata, perché le ultime giornate di campionato sono sempre molto equilibrate e tutti, dall’alto in basso della classifica, giocano per raggiungere i propri obiettivi. Nessuna gara insomma può sembrare scontata, ma sono convinto che il miopossa farcela. La sfida del? Una delusione immensa, però a essere onesti, se c’era una squadra che in quella stagione meritava dire La, quella ...

