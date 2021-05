Infortunio Mertens: la nota del Napoli, ecco le condizioni dell’attaccante (Di sabato 8 maggio 2021) Infortunio per Dries Mertens nella sfida Spezia-Napoli. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo al posto di Zielinski il belga si è dovuto arrendere per un dolore alla caviglia. L’attaccante ha messo male il piede a terra e la caviglia si è girata. Mertens ha anche provato a restare in campo ma Gattuso non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di sostituirlo. Il Napoli ha diffuso una nota sull’Infortunio di Mertens ed ha fatto sapere che il belga ha subito una “trauma distorsivo alla caviglia destra“. Le condizioni del calciatore saranno valutate nelle prossime ore. Si cercherà di recuperarlo per la partita di martedì contro l’Udinese. Per Gattuso è importantissimo avere tutti gli uomini a disposizione in questo finale di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 maggio 2021)per Driesnella sfida Spezia-. Dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo al posto di Zielinski il belga si è dovuto arrendere per un dolore alla caviglia. L’attaccante ha messo male il piede a terra e la caviglia si è girata.ha anche provato a restare in campo ma Gattuso non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di sostituirlo. Ilha diffuso unasull’died ha fatto sapere che il belga ha subito una “trauma distorsivo alla caviglia destra“. Ledel calciatore saranno valutate nelle prossime ore. Si cercherà di recuperarlo per la partita di martedì contro l’Udinese. Per Gattuso è importantissimo avere tutti gli uomini a disposizione in questo finale di ...

