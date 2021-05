Infortunio al ginocchio per Verratti: Europeo a rischio? (Di sabato 8 maggio 2021) Marco Verratti si è infortunato al ginocchio e resterà fuori per almeno un mese. L’Europeo potrebbe essere a rischio Roberto Mancini col fiato sospeso per le condizioni di Marco Verratti. Il centrocampista del PSG si è infatti infortunato al ginocchio, subendo un distensione del legamento interno. Il calciatore dovrebbe restare fuori per almeno 3-4 settimane. La sua stagione con i parigini è così finita, mentre per l’Europeo non dovrebbe esserci problemi anche se la preoccupazione resta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Marcosi è infortunato ale resterà fuori per almeno un mese. L’potrebbe essere aRoberto Mancini col fiato sospeso per le condizioni di Marco. Il centrocampista del PSG si è infatti infortunato al, subendo un distensione del legamento interno. Il calciatore dovrebbe restare fuori per almeno 3-4 settimane. La sua stagione con i parigini è così finita, mentre per l’non dovrebbe esserci problemi anche se la preoccupazione resta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

