Infortuni | Pd | ' terzo morto su lavoro in Lombardia | investire in sicurezza'

Milano, 8 mag. (Adnkronos) - "Questa settimana si chiude con tre incidenti mortali sui luoghi di lavoro: quello tragico di questa mattina a Tradate è infatti il secondo nella sola provincia di Varese e segue quello avvenuto della bergamasca. E' nostro dovere, come rappresentanti delle istituzioni e come cittadini fermare questa strage silenziosa". Lo dichiara il consigliere regionale lombardo del Pd Samuele Astuti. "Nell'esprimere vicinanza alla famiglia, credo che Regione debba, da subito, dar seguito all'ordine del giorno sul tema che abbiamo approvato in Consiglio regionale. Tre i punti da affrontare: rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori in campo, datori di lavoro, sindacati e amministrazioni, per potenziare prevenzione e sicurezza, investire sulla formazione e intensificare i controlli", conclude.

