Incidenti sul lavoro, operaio cade dal ponteggio e muore nel Varesotto (Di sabato 8 maggio 2021) Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate (Varese), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l’uomo è morto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri. Ieri a Gubbio un altro incidente mortale sul lavoro. Nell’esplosione che hasventrato una palazzina a Gubbio, sede di un’azienda del settore della canapa, sono morti un ragazzo di 19 anni e una donna di 52. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che ha fatto crollare il tetto, il sottotetto dell’edificio e il piano sottostante: in un primo momento è stata ipotizzata una ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 8 maggio 2021) Undi 52 anni è morto dopo essere precipitato da una Tradate (Varese), intorno alle 11 di questa mattina. A quanto emerso l’uomo sarebbe scivolato dalla struttura all’interno di un cantiere di un centro commerciale,ndo nel vuoto per circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma, nonostante il tentativo di rianimarlo, l’uomo è morto. Sono intervenuti i tecnici Ats. Indagano i carabinieri. Ieri a Gubbio un altro incidente mortale sul. Nell’esplosione che hasventrato una palazzina a Gubbio, sede di un’azienda del settore della canapa, sono morti un ragazzo di 19 anni e una donna di 52. Non sono ancora chiare le cause della deflagrazione che ha fatto crollare il tetto, il sottotetto dell’edificio e il piano sottostante: in un primo momento è stata ipotizzata una ...

