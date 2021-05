In libreria con: “Le italiane. Il Paese salvato dalle donne” di Aldo Cazzullo (Di sabato 8 maggio 2021) Cos’è l’Italia? E perché sono le donne a custodire l’identità del nostro Paese? Partendo da questi interrogativi Aldo Cazzullo rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane che ha conosciuto. Lo fa nel suo ultimo libro Le italiane. Il Paese salvato dalle donne (Solferino). Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l’animo femminile e nella comunità nazionale. dalle centenarie che hanno fatto l’Italia, come Franca Valeri e Rita Levi Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe Vio. Ai vertici come nella vita di tutti i giorni donne di potere, come Nilde Iotti e Miuccia Prada, e donne di parola, da Oriana Fallaci a Inge ... Leggi su velvetmag (Di sabato 8 maggio 2021) Cos’è l’Italia? E perché sono lea custodire l’identità del nostro? Partendo da questi interrogativirievoca le figure, il carattere e le storie delleche ha conosciuto. Lo fa nel suo ultimo libro Le. Il(Solferino). Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l’animo femminile e nella comunità nazionale.centenarie che hanno fatto l’Italia, come Franca Valeri e Rita Levi Montalcini, alle giovani promesse di oggi, come Chiara Ferragni e Bebe Vio. Ai vertici come nella vita di tutti i giornidi potere, come Nilde Iotti e Miuccia Prada, edi parola, da Oriana Fallaci a Inge ...

Advertising

makkox : ho faticato a trovarlo. Libreria 'Parigi Books' a NY, unica copia. M'è costata più la spedizione che il libro. Alla… - LeonardoRasulo : RT @angelo_cennamo: L'11 maggio ritorna in libreria con la nuova traduzione di @SilviaPareschi2 (la voce italiana di Jonathan Franzen). Ho… - laeveart : @mirixmobv Penso di sentirmi male perché non l'ho letta ma l'avevo in libreria, e con tutte queste citazioni mi vog… - crdl70 : RT @MissPanix14: @andareairesti Di autori italiani: Tutti i libri di @MassimoCarlotto La serie del Commissario Ricciardi e quella dei Basta… - feltrinellied : Dal 13 maggio in libreria 'Osso' di Michele Serra con le illustrazioni di Alessandro Sanna. Oggi se ne parla su Rob… -