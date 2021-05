In Gran Bretagna cittadini europei trattenuti nei centri per l’immigrazione: «Non avevano il visto» (Di sabato 8 maggio 2021) Fermati alla frontiera e trattenuti anche una settimana nei centri per l’immigrazione. Dopo la Brexit la Gran Bretagna adotta la linea dura anche nei confronti dei cittadini europei che cercano di entrare nel Paese senza i requisiti richiesti dal nuovo corso. Finora sarebbero una trentina i cittadini europei sottoposti a questa procedura, tra loro vi sono tedeschi, greci, rumeni e spagnoli e un paio di italiani. Il governo britannico non ha fornito numeri A dare la misura del fenomeno è stato il sito Politico.eu, spiegando come si tratti soprattutto di giovani che cercavano di entrare nel Paese probabilmente per lavorare, ma senza visto o residenza. Il sito ha citato fonti diplomatiche, mentre il ministero degli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 maggio 2021) Fermati alla frontiera eanche una settimana neiper. Dopo la Brexit laadotta la linea dura anche nei confronti deiche cercano di entrare nel Paese senza i requisiti richiesti dal nuovo corso. Finora sarebbero una trentina isottoposti a questa procedura, tra loro vi sono tedeschi, greci, rumeni e spagnoli e un paio di italiani. Il governo britannico non ha fornito numeri A dare la misura del fenomeno è stato il sito Politico.eu, spiegando come si tratti soprattutto di giovani che cercavano di entrare nel Paese probabilmente per lavorare, ma senzao residenza. Il sito ha citato fonti diplomatiche, mentre il ministero degli ...

