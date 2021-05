Imprevisto all’Isola dei Famosi | il naufrago lascia la puntata | “È dovuto andare dal medico”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 8 maggio 2021)dei2021 gli imprevisti sono all’ordine del giorno e anche durante la quindicesimadel reality, andata in onda per la prima volta di venerdì 7 maggio, il pubblico di Ilary Blasi non è rimasto digiuno. E tra sorprese, litigi e confessioni un colpo di scena durante la prova leader, quella in cui il vincitore avrebbe potuto mdirettamente al televoto uno dei due nominati “sopravvissuto” all’ultima nomination. A giocarsi il tutto e per tutto sono stati Isolde Kostner ed Andrea Cerioli. Prova molto dura, sebbene in apparenza poteva sembrare molto facile da affrontare. Ilary Blasi l’ha definita prova del “girarrosto” perché i due naufraghi dovevano resistere appesi tra due pali su cui si potevano aggrappare con gambe e braccia mentre le ruote giravano, prima in un senso e poi nell’altro. Isola ...