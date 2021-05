Impresa Chelsea | da 0-1 a 2-1 in casa del City | Marcos Alonso al 93’!

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 8 maggio 2021) All’Etihad si affrontavano Manchester, gara valida per il 35esimo turno di Premier League. Sterling porta avanti i Citizens, che in caso di successo sarebbero campioni, ma Aguero si fa parare goffamente un rigore tentando il cucchiaio con Mendy che para agevolmente. Nel secondo tempo Ziyech fa 1-1 e ci sono ben due gol annullati ai Blues per offside, nel finale anche la beffa,al 93? riesce a battere Ederson firmando il 2-1 definitivo: la festa per il titolo è soltanto rimandata per la squadra di Guardiola. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.