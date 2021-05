Il vaccino monodose arriva anche a Barzio: da lunedì Johnson&Johnson al centro vaccinale (Di sabato 8 maggio 2021) anche in provincia di Lecco arriva il vaccino monodose Johnson&Johnson prodotto negli Stati Uniti. Da lunedì 10 maggio, infatti, il preparato, che si affianca ai già presenti Pfizer, Moderna e ... Leggi su leccotoday (Di sabato 8 maggio 2021)in provincia di LeccoilJohnson&Johnson prodotto negli Stati Uniti. Da10 maggio, infatti, il preparato, che si affianca ai già presenti Pfizer, Moderna e ...

Advertising

6reale : Ora anche il vaccino Sputnik è monodose - Il_Vitruviano : Il vaccino Sputnik arriva in versione 'light' monodose. Secondo la casa che lo produce conserva una efficacia pari… - ElenaRedaelli : New York riapre da mercoledì 19 maggio, allentando le misure anti Covid. Il sindaco Bill De Blasio vuole offrire il… - DarJedburgh : La città di New York vuole offrire a tutti i turisti che visitano la Grande Mela il vaccino monodose Johnson&Johnso… - CryAntonino : RT @emergency_live: Vaccino, la #Russia approva lo #SputnikV ‘light’ monodose. Putin apre alla sospensione dei brevetti -