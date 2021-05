Il razzo cinese può cadere sul Centrosud, la Protezione civile: non state all'aperto. Le Marche rischiano? (Di sabato 8 maggio 2021) Un cilindro di metallo da 20 tonnellate sta precipitando senza controllo verso la Terra. E quasi certamente non si disintegrerà del tutto entrando in contatto con l'atmosfera. Si tratta del secondo ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 maggio 2021) Un cilindro di metallo da 20 tonnellate sta precipitando senza controllo verso la Terra. E quasi certamente non si disintegrerà del tutto entrando in contatto con l'atmosfera. Si tratta del secondo ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Proteatro2 : Il razzo cinese dovrebbe cadere alle 22:00.. il governo dice “Restate a casa”. Addirittura per farci rispettare il… - mister_ricci : Vabbè tanto si sa che i cinesi ce l'hanno piccolo, il Razzo... #Tianhe1 #8maggio #Cina -