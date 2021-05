Il razzo cinese cadrà tra le 2 e le 6, tra le possibili zone a rischio Calabria e Sicilia. Ecco cosa fare (Di sabato 8 maggio 2021) Si è ridotta - indica la Protezione civile - la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese «Lunga marcia 5B» previsto per questa notte. Al momento,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 8 maggio 2021) Si è ridotta - indica la Protezione civile - la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale«Lunga marcia 5B» previsto per questa notte. Al momento,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - youjustdid : RT @StefanoCar91: Il razzo cinese può cadere in: tutta l'africa, tutta l'australia, tutto l'oceano pacifico, quasi tutta l'america, l'asia… - dj_steveglam : Razzo cinese -