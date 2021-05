Il razzo cinese cadrà tra le 1 e le 7 di stanotte. Anche il sud Italia nell’ampia zona dell’impatto (Di sabato 8 maggio 2021) Le previsioni dei siti specializzati in tracciamento satellitare. Ancora incerto il luogo di rientro nell’atmosfera. La Protezione civile: «Remota possibilità, ecco cosa fare» Leggi su corriere (Di sabato 8 maggio 2021) Le previsioni dei siti specializzati in tracciamento satellitare. Ancora incerto il luogo di rientro nell’atmosfera. La Protezione civile: «Remota possibilità, ecco cosa fare»

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - hugmelanaa : RT @lastgiuli: come stai oggi? ? bene ? male ¦ sperando che il pezzo di razzo cinese mi cada in testa - cosimo128bit : Il nipote al nonno: <<E' vero che Zazzaroni non ne azzecca una?>> Il nonno: <<Esatto! E' più probabile che tutti i… -