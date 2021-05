Il rapper contro i buonisti (Di sabato 8 maggio 2021) Emis Killa si è schierato contro il "politically correct" e ha scritto tweet contro tutti i buonisti, citando anche il caso Biancaneve. Emis Killa contro il “politically correct”: “Se ti menano e reagisci spera che siano etero e bianchi…” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) Emis Killa si è schieratoil "politically correct" e ha scritto tweettutti i, citando anche il caso Biancaneve. Emis Killail “politically correct”: “Se ti menano e reagisci spera che siano etero e bianchi…” su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : FEDEZ CONTRO LA LEGA Il rapper dal palco del primo maggio si scaglia contro i detrattori del disegno di legge anti-… - LegaSalvini : FEDEZ E LA CANZONE CONTRO I CARABINIERI, 'QUEI FIGLI DI...'. LA LEGA SVERGOGNA IL RAPPER - Agenzia_Ansa : Fedez contro Rai, pubblica la telefonata con Rai3. Ecco il VIDEO postato dal rapper #ANSA - ivan71439634 : RT @Ambrakey1: Lui vuole stare con i suoi patatoni.... No, lui è un cagasotto che non è in grado di gestire un contradditorio, ma solo un m… - gabrillasarti2 : Fedez ora fa dietrofront: "La priorità di un politico...". La figuraccia del rapper con Matteo Salvini -