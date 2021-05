Il Punto Z, Drusilla Gucci rivela: ”Il mio uomo ideale è già sotto terra” (Di sabato 8 maggio 2021) Nel nuovo appuntamento de Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play, tra i vari ospiti c’è stata anche Drusilla Gucci. La ragazza avrebbe raccontato la sua esperienza all’Isola dei Famosi e del suo flirt con Awed. Il Punto Z, Drusilla Gucci parla di Awed Nella lunga intervista che Tommaso Zorzi ha fatto a Drusilla Gucci, il conduttore ha voluto sapere di più riguardo alla storia tra lei ed Awed. L’ex naufraga ha confermato che tra loro due ci sia un interesse però a anche detto che Awed è un po’ “broccolone”. Poco dopo, avrebbe fatto sapere che gli sarebbe piaciuto che il ragazzo si sforzasse un po’ di più nel corteggiarla, invece Awed gli a solamente recitato una poesia di Leopardi: “Mi ha recitato delle poesie di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 8 maggio 2021) Nel nuovo appuntamento de IlZ, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play, tra i vari ospiti c’è stata anche. La ragazza avrebbe raccontato la sua esperienza all’Isola dei Famosi e del suo flirt con Awed. IlZ,parla di Awed Nella lunga intervista che Tommaso Zorzi ha fatto a, il conduttore ha voluto sapere di più riguardo alla storia tra lei ed Awed. L’ex naufraga ha confermato che tra loro due ci sia un interesse però a anche detto che Awed è un po’ “broccolone”. Poco dopo, avrebbe fatto sapere che gli sarebbe piaciuto che il ragazzo si sforzasse un po’ di più nel corteggiarla, invece Awed gli a solamente recitato una poesia di Leopardi: “Mi ha recitato delle poesie di ...

Il Punto Z, Drusilla Gucci rivela: ”Il mio uomo ideale è già sotto terra” NonSoloRiciclo Il Punto Z, Drusilla Gucci rivela: ”Il mio uomo ideale è già sotto terra” Nel nuovo appuntamento de Il Punto Z, il programma condotto da Tommaso Zorzi in onda su Mediaset Play, tra i vari ospiti c'è stata anche Drusilla Gucci. La ragazza avrebbe raccontato la sua esperienza ...

Puntata pungente sull’Isola dei Famosi 2021 Ieri sera 07 maggio 2021 è andata in onda la quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi che si è rivelata molto pungente sotto ogni punto di vista ...

