Il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Raho: 'Le Marche sono un'oasi teniamo lontane la criminalità da tutte le attività in crisi' (Di sabato 8 maggio 2021) ANCONA - 'Le mafie sono il cancro della nostra società, lo strumento che conduce all'arretramento di una parte dell'Italia che invece ha bisogno di aiuto. Questo territorio è un'oasi abbastanza serena,... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 8 maggio 2021) ANCONA - 'Le mafieil cancro della nostra società, lo strumento che conduce all'arretramento di una parte dell'Italia che invece ha bisogno di aiuto. Questo territorio è un'abbastanza serena,...

Advertising

marcocatalani : RT @AnsaMarche: Mafie: Marche, condivisione dati indagini anti-infiltrazioni. Protocollo firmato ad Ancona con Procuratore nazionale De Rah… - AnsaMarche : Mafie: Marche, condivisione dati indagini anti-infiltrazioni. Protocollo firmato ad Ancona con Procuratore nazional… - CronacheMc : I vertici della magistratura nazionale e regionale riuniti ad Ancona per la sottoscrizione di un accordo che... - toravon_ : @RobbsRoys non ha senso come ragionamento per quale motivo un procuratore non può mettersi d’accordo con altre so… - LeoFerrarin : @VitoCavarretta @fcimini Se l'inchiesta dovesse essere trasferita da Roma a Brescia, dove c'è il Procuratore France… -