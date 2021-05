Il più grande oleodotto Usa sotto attacco cyber. Tutti i dettagli (Di sabato 8 maggio 2021) Nella giornata di venerdì Colonial Pipeline, il più grande oleodotto negli Stati Uniti che parte dal Golfo Texas e percorre 5.500 miglia (8.850 chilometri) per trasportare il 45% del fabbisogno di carburante alla East Cost, è stato costretto a chiudere l’intera rete a causa di un attacco informatico condotto con un ransomware, un tipo di malware progettato per bloccare i sistemi crittografando i dati e chiedendo un “riscatto” per poter rientrare. Come evidenzia il New York Times nelle prossime settimane l’amministrazione di Joe Biden dovrebbe emettere un executive order per rafforzare la sicurezza dei sistemi federali e privati, dopo che due importanti attacchi da Russia (SolarWinds) e Cina (contro Microsoft) negli ultimi mesi hanno colto di sorpresa le agenzie di intelligence e le società americane. Lo stesso giornale ... Leggi su formiche (Di sabato 8 maggio 2021) Nella giornata di venerdì Colonial Pipeline, il piùnegli Stati Uniti che parte dal Golfo Texas e percorre 5.500 miglia (8.850 chilometri) per trasportare il 45% del fabbisogno di carburante alla East Cost, è stato costretto a chiudere l’intera rete a causa di uninformatico condotto con un ransomware, un tipo di malware progettato per bloccare i sistemi crittografando i dati e chiedendo un “riscatto” per poter rientrare. Come evidenzia il New York Times nelle prossime settimane l’amministrazione di Joe Biden dovrebbe emettere un executive order per rafforzare la sicurezza dei sistemi federali e privati, dopo che due importanti attacchi da Russia (SolarWinds) e Cina (contro Microsoft) negli ultimi mesi hanno colto di sorpresa le agenzie di intelligence e le società americane. Lo stesso giornale ...

