Il Paese che condanna all'ergastolo un diciottenne (Di sabato 8 maggio 2021) Ammaliata dai giochi di prestigio di Piercamillo Davigo, indignata dalla delatoria spudoratezza di Luca Palamara, divisa dallo show di Beppe Grillo, l'informazione è rimasta distratta, o indifferente, a quello che potrebbe essere un nuovo primato della giustizia: la condanna all'ergastolo dell'imputato, non mafioso, più giovane della storia repubblicana. Il condizionale è d'obbligo, perché la data di nascita dei colpevoli non rientra nel novero dei dati censiti dalle agenzie di statistica. Però la notte del 25 luglio di due anni fa, quando il brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato e ucciso a Trastevere, Gabriel Natale Hjort aveva 18 anni. La sentenza con cui la Corte d'Assise di Roma gli ha inflitto il carcere a vita, con isolamento diurno per due mesi, insieme con l'autore materiale dell'omicidio, Lee Elder, un anno più grande di lui, ...

Ultime Notizie dalla rete : Paese che Il Paese che condanna all'ergastolo un diciottenne Io mi chiedo e vi chiedo che cos'è, o che cosa diventa, un Paese dove si punisce con l'ergastolo un delitto commesso da due adolescenti di diciotto e diciannove anni. Quanto rischia di somigliare a ...

Il Bonapartismo d' Arcore che domina il Paese la Repubblica Il Paese che condanna all'ergastolo un diciottenne Tutti i dubbi sul verdetto del processo Cerciello. Dall'età del condannato al ruolo dell'amico. Dalla debolezza del teste alla collocazione politica del processo ...

