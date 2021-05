Il Napoli pensa a Pedraza del VillaReal Ecco quanto costa

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 maggio 2021) Alfonsodelfinisce nel mirino del. Il terzino di Emery, è uno degli uomini chiave insieme all’ex Albiol della squadra spagnola. secondoriporta calciomercato.it,potrebbe essere il nome nuovo per la fascia mancina del: “,25enne terzino spagnolo delè appena approdato in finale di Europa League dove, insieme all’ex azzurro Raul Albiol, sfideranno lo United di Cavani. Perè stata sin qui un’ottima stagione: può giocare nella linea a 4 di difesa, ma viene utilizzato anche a centrocampo davanti a una difesa a tre, posizione ideale per le sue caratteristiche. Un esterno a tutta fascia, dunque, miglior terzino sinistro della Liga per cross effettuati (calcolando ...