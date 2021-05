Il Napoli ha messo nel mirino Pedraza del Villarreal: anche Inter e Atalanta sul terzino sinistro (Di sabato 8 maggio 2021) Non è un mistero il fatto che il Napoli cerchi da parecchio dei rinforzi per la difesa, in particolar modo sulle fasce. Adesso, il Napoli sembra aver adocchiato un nuovo candidato a terzino sinistro: un crossatore, tra l’altro il migliore della Liga (calcolando precisione, qualità e frequenza), oltre ad essere uno dei migliori dieci in Europa in questo fondamentale. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, l’esterno in questione è Alfonso Pedraza, fresco finalista di Europa League con il suo Villarreal. Il 25enne ha brillato nella doppia semifinale contro l’Arsenal e ha attirato a sé l’attenzione di molti club, anche italiani: su di lui gli occhi del Napoli, appunto, ma anche quelli di Inter e ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 maggio 2021) Non è un mistero il fatto che ilcerchi da parecchio dei rinforzi per la difesa, in particolar modo sulle fasce. Adesso, ilsembra aver adocchiato un nuovo candidato a: un crossatore, tra l’altro il migliore della Liga (calcolando precisione, qualità e frequenza), oltre ad essere uno dei migliori dieci in Europa in questo fondamentale. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Calciomercato.it, l’esterno in questione è Alfonso, fresco finalista di Europa League con il suo. Il 25enne ha brillato nella doppia semifinale contro l’Arsenal e ha attirato a sé l’attenzione di molti club,italiani: su di lui gli occhi del, appunto, maquelli die ...

