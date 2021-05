Il ministro Speranza lancia l’esenzione del ticket per chi ha avuto il Covid grave

(Di sabato 8 maggio 2021) “Il coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hannoin forma, conseguenze anche dopo la guarigione. Per questo ho proposto che vengano stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio sanitario nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie, tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera”. E’ uno dei punti del Dl sostegni bis su cui ha voluto mettere l’accento ildella Salute Roberto, in un post su Facebook. Protagonisti: gli ex pazientiche portano con sé i segni della malattia che li ha colpiti duramente. “Questo provvedimento – sottolinea il– consentirà, inoltre, di avviare un monitoraggio per acquisire ulteriori dati da mettere a disposizione dei ...

... un refrain già detto più volte e, stavolta, aggravato da quell'indice Rt più basso di tutta l'Italia e i contagi in netto calo che, però, non hanno portato ildella Salute Roberto...E' quanto prevede la misura a cui ildella Salute, Roberto, sta lavorando in vista del decreto "Sostegni bis". "Il Coronavirus può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma ...È quanto dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha proposto che vengano stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale “prenda in carico gratuitamente, con ...Esami e terapie gratis per guariti da forma grave Covid. Ministro Speranza: Tutti i pazienti colpiti da forma grave di Covid-19, dimessi da un ricovero ospedaliero ...