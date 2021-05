“Il kefir è pericoloso!” | ecco le conseguenze

Leggi su puglia24news

(Di sabato 8 maggio 2021) Ilè un latte fermentato molto simile allo yogurt, molto fresco e salutare, ricco di probiotici e fermenti lattici che rendono la bevanda unica. Il suo sapore è leggermente acido. Tuttavia, negli ultimi anni c’è chi dice che fa male. In quest’articolo cercheremo di dare delle spiegazioni in merito. Ilè pericoloso:leIl: una bevanda alternativa Amata da molti italiani, ilè una bevanda fermentata dal latte, è quasi uguale allo yogurt per il proprio lato cremoso e per via del gusto. Tuttavia, questa bevanda è stata e viene tutt’oggi utilizzata come una bevanda alternativa allo yogurt e al latte. Inoltre, ilpuò essere benissimo gustato in una tazza di cereali o insieme ai frutti di bosco. Certamente, è possibile assumere ...