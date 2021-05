Il film giusto da andare a vedere per festeggiare la riapertura dei cinema. Per chi vuole affascinare gli occhi e far palpitare il cuore (Di sabato 8 maggio 2021) Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung nel film “In the Mood for Love” IN THE MOOD FOR LOVEGenere: Melodramma trattenutoRegia di Wongkar-wai. Con Tony Leungchiu-wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Siuping-jam, Kelly Laichen, Chan Man-lei, Koo Kamwah. Al cinema Diciamolo subito: è bellissimo poter tornare al cinema dopo tanti mesi di chiusura e godersi un capolavoro. Merito della Tucker film che ha distribuito In the Mood for Love di Wong Kar-wai, fresco di restauro in una perfetta copia sottotitolata e risplendente nei suoi colori. Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung nel film “In the Mood for Love” Leggi anche › Torna al cinema “In the Mood for Love”: il capolavoro restaurato compie 20 anni ... Leggi su iodonna (Di sabato 8 maggio 2021) Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung nel“In the Mood for Love” IN THE MOOD FOR LOVEGenere: Melodramma trattenutoRegia di Wongkar-wai. Con Tony Leungchiu-wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Siuping-jam, Kelly Laichen, Chan Man-lei, Koo Kamwah. AlDiciamolo subito: è bellissimo poter tornare aldopo tanti mesi di chiusura e godersi un capolavoro. Merito della Tuckerche ha distribuito In the Mood for Love di Wong Kar-wai, fresco di restauro in una perfetta copia sottotitolata e risplendente nei suoi colori. Tony Leung Chiu-wai e Maggie Cheung nel“In the Mood for Love” Leggi anche › Torna al“In the Mood for Love”: il capolavoro restaurato compie 20 anni ...

Advertising

Stegosauro : Pio e Amedeo mischiano troppe cose. 'Frocio' è offensivo. 'Negro' lo è diventato solo recentemente. A scuola mi ins… - paolascarni : I genitori di Pier quando salgono a Roma dormono a casa sua, come è giusto che sia. È per privacy della coppia è be… - _DoIEvenExist : Perché quei tre film VOGLIO vederli, ma gli altri 71 so che non sono nel mood giusto O meglio, non ho voglia di ved… - BeJustMe : @Gabry_Pro @Confumale Ecco, io non ho letto e non ho visto il film. Per cui, credo che per un confronto, dovrei alm… - GenderDissident : @danielequercia @karolina_anna1 @marioricciard18 @politico Vero. D'altro canto un uomo che insiste con due donne ch… -