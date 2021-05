Il documentario sull’omicidio Cerciello e la realtà che supera la sceneggiatura

Leggi su linkiesta

(Di sabato 8 maggio 2021) Tutti gli intellettuali italiani che conosco vogliono essere Truman Capote, o almeno Dostoevskij. Molti (i meno sensibili al kitsch) praticano il devoto culto di Franca Leosini; tutti servono all’altare di Federica Sciarelli. Tutti gli intellettuali che conosco seguono la cronaca nera con un interesse che non mostrano mai per le pagine culturali. MarioRega – Morte di un carabiniere (titolo che non invoglia: io l’avrei chiamato È stata Roma) è la ricostruzione del più appassionante caso di nera degli ultimi anni: i due ragazzi americani che cominciano la serata cercando di comprare droga a Trastevere, e la finiscono accoltellando un carabiniere che forse li stava per arrestare, forse era complice dello spacciatore, forse vai a sapere. È stata Roma. (Dichiarazione di conflitto d’interessi: ilsu, in onda ...