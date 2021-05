Iannone FDI a iNews24 | “La competizione elettorale con la Lega non ci spaventa | decideranno gli italiani”

(Di sabato 8 maggio 2021) La rinuncia di Albertini a Milano e lo scetticismo di Bertolaso a Roma hanno creato qualche tensione nella coalizione di centrodestra, in particolare tra FDI e la. Lei che percezione di questo attrito? “La nostra leader, Giorgia Meloni, ha chiarito che da parte nostra non c’è mai stato alcun veto riferito a quei nomi, L'articolo proviene da Inews.it.

@AntonioIannone: «Approvato odg FdI, governo interverrà su bilanci a rischio dopo sentenza 80 Corte Costi…
Dl Covid. Iannone (FdI): approvato odg FdI, governo interverrà su bilanci a rischio dopo sentenza 80 Corte Costituzion…
DL Covid. Iannone (FdI): Il governo si è dimenticato del personale Ata

Tiziana Drago, Maffoni,), Nencini, Grimani (IV - PSI); Luisa Angrisani (Misto), Paola Binetti (FIBP - UDC), De Vecchis (L - SP), Elisa Pirro (M5S). Respinti tutti gli emendamenti, sono ...Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, AntonioIntervista esclusiva per iNews24 al senatore di FDI e coordinatore del partito in Campania, Antonio Iannone, sulla fase politica attuale.Scrive l'ufficio stampa di FDI Sannio: Fratelli d'Italia Sannio annuncia una protesta per dire no al coprifuoco imposto nuovamente dal governo alle 22:00. L'iniziativa, a cui prenderà parte anche il S ...