I nuovi colori delle regioni, da lunedì (Di sabato 8 maggio 2021) Tutta l'Italia sarà in zona gialla tranne Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, che saranno in zona arancione Leggi su ilpost (Di sabato 8 maggio 2021) Tutta l'Italia sarà in zona gialla tranne Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, che saranno in zona arancione

Advertising

MariaMusto19 : RT @ilpost: I nuovi colori delle regioni, da lunedì - ilpost : I nuovi colori delle regioni, da lunedì - infoitinterno : Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: i nuovi colori delle regioni, in arancione Sicilia, Sardegna e Val D’Aost… - maria71100 : RT @hobisushinex: domani alle 17 sapremo com'è il concept di butter e avremo loro foto con i nuovi colori di capelli in hd - kttytae : RT @hobisushinex: domani alle 17 sapremo com'è il concept di butter e avremo loro foto con i nuovi colori di capelli in hd -