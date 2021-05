I lavoratori italiani sognano l’azienda Ferrari (Di sabato 8 maggio 2021) Gli italiani amano la Ferrari e non ci riferiamo soltanto alle vetture o alla passione sportiva. Infatti, da una ricerca effettuata da Randstad, è emerso che in Italia l’azienda del cavallino rampante è quella più ambita dai cittadini per un impiego. Al termine dello studio, la società di Maranello si è aggiudicata il premio Employer Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Gliamano lae non ci riferiamo soltanto alle vetture o alla passione sportiva. Infatti, da una ricerca effettuata da Randstad, è emerso che in Italiadel cavallino rampante è quella più ambita dai cittadini per un impiego. Al termine dello studio, la società di Maranello si è aggiudicata il premio Employer

Advertising

Radio1Rai : Alle 7.35 a #CaffèEuropa con @tizidisi: come rimettere al centro dell’#UE famiglie e lavoratori? @ElisaFerreiraEC r… - FalcionelliFede : RT @Radio1Rai: Alle 7.35 a #CaffèEuropa con @tizidisi: come rimettere al centro dell’#UE famiglie e lavoratori? @ElisaFerreiraEC racconta #… - Ambrosino_EU : RT @Radio1Rai: Alle 7.35 a #CaffèEuropa con @tizidisi: come rimettere al centro dell’#UE famiglie e lavoratori? @ElisaFerreiraEC racconta #… - europainitalia : RT @Radio1Rai: Alle 7.35 a #CaffèEuropa con @tizidisi: come rimettere al centro dell’#UE famiglie e lavoratori? @ElisaFerreiraEC racconta #… - MassimoGaudina : RT @Radio1Rai: Alle 7.35 a #CaffèEuropa con @tizidisi: come rimettere al centro dell’#UE famiglie e lavoratori? @ElisaFerreiraEC racconta #… -