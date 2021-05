I frammenti del razzo cinese sono in viaggio verso l’Italia. Dieci regioni allertate dalla Protezione Civile (Di sabato 8 maggio 2021) Changzheng 5, o se preferite Lunga Marcia 5B. È questo il nome del razzo spaziale cinese che è sotto stretta osservazione della Protezione Civile italiana. Originariamente questo razzo doveva essere semplicemente un vettore. Lanciato il 29 aprile, il suo compito era quello di portare in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe-1. Dopo il trasporto avrebbe dovuto semplicemente allontanarsi dall’orbita terrestre. Così non è stato. Il razzo non è riuscito a liberarsi dalla forza di gravità del nostro pianeta ed è ritornato verso la terra. E ora dei frammenti potrebbero colpire alcune regioni del nostro Paese. Ci sono porzioni di territorio che rischiano di essere ... Leggi su open.online (Di sabato 8 maggio 2021) Changzheng 5, o se preferite Lunga Marcia 5B. È questo il nome delspazialeche è sotto stretta osservazione dellaitaliana. Originariamente questodoveva essere semplicemente un vettore. Lanciato il 29 aprile, il suo compito era quello di portare in orbita il primo modulo della stazione spazialeTianhe-1. Dopo il trasporto avrebbe dovuto semplicemente allontanarsi dall’orbita terrestre. Così non è stato. Ilnon è riuscito a liberarsiforza di gravità del nostro pianeta ed è ritornatola terra. E ora deipotrebbero colpire alcunedel nostro Paese. Ciporzioni di territorio che rischiano di essere ...

