I dati danno ragione a De Luca: Campania prima in Italia per campagna vaccinale (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è un personaggio forte. Di quelli, si sarebbe detto un tempo, ingombranti. Di quelli che hanno la forza di tagliare a fette l’opinione pubblica. Di quei personaggi politici in grado di generare approvazione fideistica e, nel contempo, un’altrettanto fideistica avversione. Carismatico e pragmatico da un lato, troppo incline all’autoreferenzialità dall’altro. Insomma, Vincenzo De Luca è abituato ad attirare su di sé tutte le attenzioni generando contrapposizioni manichee. E se quest’attitudine può tornare utile nei periodi nei quali ciò che conta è la ricerca del consenso, può rivelarsi un boomerang quando si tratta di gestire la concretezza della quotidianità. Banalmente, quando si è chiamati a esprimere un giudizio su ciò che accade in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente della RegioneVincenzo Deè un personaggio forte. Di quelli, si sarebbe detto un tempo, ingombranti. Di quelli che hanno la forza di tagliare a fette l’opinione pubblica. Di quei personaggi politici in grado di generare approvazione fideistica e, nel contempo, un’altrettanto fideistica avversione. Carismatico e pragmatico da un lato, troppo incline all’autoreferenzialità dall’altro. Insomma, Vincenzo Deè abituato ad attirare su di sé tutte le attenzioni generando contrapposizioni manichee. E se quest’attitudine può tornare utile nei periodi nei quali ciò che conta è la ricerca del consenso, può rivelarsi un boomerang quando si tratta di gestire la concretezza della quotidianità. Banalmente, quando si è chiamati a esprimere un giudizio su ciò che accade in ...

Advertising

anteprima24 : ** I #Dati danno ragione a De Luca: #Campania prima in Italia per campagna vaccinale ** - FontiMariella : @matteosalvinimi Certo perché secondo te i tg danno i dati per terrorizzare e non per informare (tu sei abituato co… - niccoloban1 : @DarthAvion @VisonaNicola Vero solo fino a un certo punto. Se un signor nessuno dimostrasse l’ipotesi di Riemann e… - Docwind_docwind : RT @babeari969: @Docwind_docwind @giulianol I dati di swissmedic danno uno 0,07% mentre in Italia uno 0,04%, l’ordine di grandezza é quello… - nellapulce : @matteosalvinimi Ma da quanto è che non segui un TG ? chiedo perché è da più di un anno che danno i dati della pandemia ????? -

Ultime Notizie dalla rete : dati danno Modello Cessione del Credito fiscale e Sconto in fattura: compilazione, istruzioni e tempi ...del credito o per la richiesta dello sconto in fattura derivante dagli interventi che danno diritto ... I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività ...

Governare il futuro. Twitter ci invita a pensarci due volte Secondo Twitter - anche se i dati resi noti non consentono, per la verità, di verificarne la reale ... normalmente, danno di tutto per spingerci ad agire, a fare, a pubblicare, a condividere ogni ...

Esposto contro avvocato: è lecita la diffusione dei suoi dati personali? Altalex Spacciava dai domiciliari: arrestato e trasferito in carcere a Catania I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 36 anni, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupe ...

Siamo pronti per Dante? Finalmente siamo pronti a riaccogliere i turisti, lo ha detto anche il premier Draghi. Soprattutto noi di Ravenna, sfruttando tutto il nostro potenziale di città d’arte dantesca, in questo settimo cen ...

...del credito o per la richiesta dello sconto in fattura derivante dagli interventi chediritto ... Iforniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività ...Secondo Twitter - anche se iresi noti non consentono, per la verità, di verificarne la reale ... normalmente,di tutto per spingerci ad agire, a fare, a pubblicare, a condividere ogni ...I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 36 anni, responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupe ...Finalmente siamo pronti a riaccogliere i turisti, lo ha detto anche il premier Draghi. Soprattutto noi di Ravenna, sfruttando tutto il nostro potenziale di città d’arte dantesca, in questo settimo cen ...