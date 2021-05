I campioni d' Italia si regalano una cinquina | festa grande dentro e fuori San Siro

(Di sabato 8 maggio 2021) L'Inter vince per 5-1 contro la Sampdoria e facelebrando il 19° scudetto conquistato la scorsa settimana. La felicità di Conte, Marotta e dei giocatori per un titolo meritato e sudato

Inter : ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ??????… - Inter : ?? | REMINDER ???? Siamo Campioni d'Italia ???? #InterSampdoria ???? #IMScudetto - Inter : ?? | FINITAAAA!!! Pokerissimo dei Campioni d'Italia! Grandi ragazzi!!! ?????? #InterSampdoria 5?-1? ?? #Gagliardini… - PesinoPesino : RT @Inter: ?? | FINITAAAA!!! Pokerissimo dei Campioni d'Italia! Grandi ragazzi!!! ?????? #InterSampdoria 5?-1? ?? #Gagliardini (4') ?? #Sanc… - yoosef910 : RT @Inter: ???? | TRIBUTO Lo splendido omaggio da parte della @sampdoria ai Campioni d'Italia ad inizio partita ?????? #InterSampdoria ???? #FO… -

l'Inter ha voluto ringraziare la Sampdoria per il gesto di grande fairplay: 'Lo splendido omaggio da parte della Sampdoria ai campioni d'Italia ad inizio partita'. Serie A Milan - Samp 1 - 1, ...
08/05/2021 19:58: L'Inter festeggia con un 5-1 alla Samp: 19.58 L'Inter festeggia con un 5-1 alla Samp L'Inter già campione d'Italia festeggia il titolo tra le mura amiche travolgendo la Sampdoria 5-1.