I campioni d' Italia dell' Inter si regalano una cinquina | festa grande dentro e fuori San Siro

Advertising

Inter : ?? | REMINDER ???? Siamo Campioni d'Italia ???? #InterSampdoria ???? #IMScudetto - Inter : ?? | FINITAAAA!!! Pokerissimo dei Campioni d'Italia! Grandi ragazzi!!! ?????? #InterSampdoria 5?-1? ?? #Gagliardini… - Inter : ?? | INTERGRAM I M SCUDETTO edition ?????? Rivediamo insieme le Instagram Stories dei Campioni d'Italia! - OhWhatFun__ : RT @23_Frog: Ancora una vittoria! Forza Inter! Campioni d'Italia ! ?????? #ForzaInter #Inter #InterSampdoria #SerieA #SerieATim https://t.co… - ahmed_IM9 : RT @23_Frog: Ancora una vittoria! Forza Inter! Campioni d'Italia ! ?????? #ForzaInter #Inter #InterSampdoria #SerieA #SerieATim https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : campioni Italia

Omaggio e passerella da parte della Sampdoria all' Inter campione d'. Tutta la squadra blucerchiata, compreso il tecnico Claudio Ranieri che in passata aveva ... cori ( 'Isiamo noi') e ...Coro più gettonato: "Idell'siamo noi", inventato dalla Lazio nel 2000. Poi, insulti ai grandi ex Zlatan Ibrahimovic (rossonero...) e Mauro Icardi e selfie davanti al murale dedicato ...La Figc potrebbe seguire l'Uefa: in caso di esclusione per 2 anni dalle coppe, la Juventus sarebeb fuori anche dalla Serie A, dice Sky ...Dopo il 5-1 contro la Sampdoria, il tecnico dell'Inter Campione d'Italia Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Ecco quanto ripreso da tuttomercatoweb.com: Questo gruppo ...