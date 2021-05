Hockey prato | Serie A1 | ultima giornata per il Girone A | quinta di ritorno per il B Risultati e classifiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Settimadeldi, l’quindi per la regular season del campionato diA1 disuper il Gruppo A, dominato in lungo e in largo dall’HC Bra. Devono invece ancora completarsi i turni nelB, con tutto aperto in chiave playoff e playout (che scatteranno il 22 maggio). Andiamo a rivivere. GRUPPO A 7aCittà del Tricolore-UHC Adige 7-1 (Corradini 2, Garrone, Caruso 2, Bettuzzi, Ibanez. – TRI; Rizwan – ADI) HC Bra-HT Bologna 5-0 (Chiesa 2, Ghobran, Bhana, Perelli) HP Valchisone-HC Bondeno 5-2 (Green 2, Alifredi S., Ughetto M., Dell’anno E. – VAL; Tartari M., Guzman D. – BDE)...

Advertising

4n1mo51t1som1n4 : @Sig_Ceretti Non discuto con chi nn ha mai giocato a hockey su prato ?? - Davi45607645 : @Catiaasroma @4n1mo51t1som1n4 @_dajedepunta_ Ci sono tanti film carini su ragazze che giocano a hockey su prato contro - Davi45607645 : @Sig_Ceretti @Catiaasroma @4n1mo51t1som1n4 @_dajedepunta_ Anche io sono di Cagliari... Giocai a hockey su prato con… - Sig_Ceretti : @Catiaasroma @4n1mo51t1som1n4 @_dajedepunta_ Siete le uniche persone che conosca, seppur virtualmente, che hanno gi… - Sig_Ceretti : Amici e amiche IL NOSTRO CARO @4n1mo51t1som1n4 HA GIOCATO ANCHE A HOCKEY SU PRATO!1!!1!1 QUANTO È INSOPPORTABILE D… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey prato

Il Piccolo

... a contendersi un posto per la serie A2 2021 - 2022 saranno le due formazioni del Circolo Pattinatori, Alice e RRD, l'1954 e l'As Viareggio. L'evento che si svolgerà nel centro ...A contendersi un posto per la serie A2 2021 - 2022 saranno le due formazioni del Circolo Pattinatori, Alice e RRD, l'1954 e l'As Viareggio. L'evento che si svolgerà nel centro ...Settima giornata del girone di ritorno, l'ultima quindi per la regular season del campionato di Serie A1 di hockey su prato per il Gruppo A, dominato in lungo e in largo dall'HC Bra. Devono invece anc ...GROSSETO - L'ufficio gare della Fisr ha annullato pochi minuti fa la gara tra RRD Grosseto e Viareggio in quanto inutile: le due squadre sono già ...