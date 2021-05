Harry Potter: un fan sostituisce le bacchette del film con le pistole (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Un fan di Harry Potter ha deciso di sostituire con le pistole tutte le bacchette dei maghi in un VIDEO, ottenendo un risultato un po' strano. I film di Harry Potter sono amatissimi da tutti i fan che hanno seguito per anni le vicende del maghetto creato dalla scrittrice J.K.Rowling, ma uno di loro ha deciso di stravolgere la storia, sostituendo le bacchette magiche con le pistole in un VIDEO che ha diviso la fanbase. Il VIDEO è un trailer della storia di Harry Potter, nel quale questo fan ha deciso di inserire pistole e altre armi da fuoco al posto delle bacchette. Una scelta azzardata e un po' violenta ma di sicuro ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021) Un fan diha deciso di sostituire con letutte ledei maghi in un, ottenendo un risultato un po' strano. Idisono amatissimi da tutti i fan che hanno seguito per anni le vicende del maghetto creato dalla scrittrice J.K.Rowling, ma uno di loro ha deciso di stravolgere la storia, sostituendo lemagiche con lein unche ha diviso la fanbase. Ilè un trailer della storia di, nel quale questo fan ha deciso di inseriree altre armi da fuoco al posto delle. Una scelta azzardata e un po' violenta ma di sicuro ...

