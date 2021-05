GWENT | annunciato il ritorno del Viaggio per la stagione 5

Leggi su tuttotek

(Di sabato 8 maggio 2021) Arriva la5 per, il popolare free-to-play di casa CD Projekt RED: per l’occasione, è statoche tornerà anche la modalitàContinua la sviluppo di nuovi contenuti da parte di CD Projekt RED per: The Witcher Card Game. Tratto dal minigioco del celeberrimo The Witcher 3,è diventato, nel tempo, una vera e propria evoluzione della formula della sua versione originale. In concomitanza con l’arrivo della nuova5, tramite un comunicato stampa, è stato quindi recentementeche sutornerà la modalità. La modalitàdella5 diPer chi non lo sapesse,è ...