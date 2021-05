Grey’s anatomy anticipazioni | JESSE WILLIAMS Jackson Avery lascia la serie

Leggi su tvsoap

(Di sabato 8 maggio 2021) Mentre negli Usa17 si avvia alla sua conclusione (nell’assoluta incertezza di un rinnovo per una diciottesima stagione), i fan – che solo poche puntate fa hanno dovuto salutare tragicamente il medico italiano Andrew De Luca – dovranno dire addio a un altro storico personaggio:, interpretato da! Leggi anche: Love Is In The Air: EDA e SERKAN, è subito scontro! Il dottorè entrato a far parte dello staff del Grey Sloan Memorial Hospital (quando ancora si chiamava Seattle Grace Mercy West Hospital) nell’episodio Invasione della sesta stagione e farà la sua ultima apparizione in America il prossimo 20 maggio nel quindicesimo capitolo intitolato Tradition (dopo aver introdotto la sua uscita ...