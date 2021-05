Green pass, De Luca firma l’ordinanza: «In Campania hotel, spettacoli e matrimoni solo con il certificato» (Di sabato 8 maggio 2021) Una nuova ordinanza per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali. Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 17 che prende atto delle linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni e demanda all’unità di crisi regionale la predisposizione, «di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi – turistici, alberghieri, wedding, trasporti e spettacoli – anche attraverso ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Una nuova ordinanza per la ripresa in sicurezza delle attività economiche, culturali e sociali. Il presidente della giunta regionale della, Vincenzo De, hatonumero 17 che prende atto delle linee guida per la ripresa approvate dalla Conferenza delle Regioni e demanda all’unità di crisi regionale la predisposizione, «di concerto con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori economici, dei protocolli attuativi/integrativi delle linee guida approvate in data 28 aprile 2021, prevedendo regole certe di prevenzione, proporzionate alla situazione di difficoltà e adeguate misure per assicurare l’accoglienza sicura e la promozione della fruizione in sicurezza dei diversi servizi – turistici, alberghieri, wedding, trasporti e– anche attraverso ...

borghi_claudio : Tagliamo la testa al toro, inviteremo il Prof. Ioannidis in Parlamento e così vedremo davvero che dice su lockdown,… - borghi_claudio : Farò una lista delle cose su cui NON avete bisogno di convincermi: 1) che lo spread dipende dalla BCE 2) che l'euro… - GiovanniToti : Tutti i turisti che vogliono venire in sicurezza in #Liguria sono i benvenuti! Ho firmato un’ordinanza che rende va… - fremo03893514 : RT @albo_interista: La 4º potenza mondiale ridotta a DDL Zan e green pass. Figli di puttana #noddlzan - SplendorSolis00 : RT @andiamoviaora: Per favore tutti i leghisti simil nazisti che stanno accettando green pass e tutto quello che ne deriva mi stiano alla l… -