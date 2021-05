Gratta e vinci | vince due milioni di euro e poi… sparisce | la clamorosa storia | Ecco dove

(Di sabato 8 maggio 2021) Unaincredibile di unata di duedi. Unche ha reso fortunata una persona sparita poi nel nullaTurbo cash (fonte google)La probabilità diredialè davvero molto remota. Se succede, stravolge totalmente la vita deltore che può sparire nel nulla. Proprio quello che è successo nel comune di Saltrio. Una persona, non si sa se uomo o donna, ha acquistato un biglietto, per la precisione Turbo cash, soltanto qualche giorno fa che l’ha resa ricca. Sono stati vinti ben 2di ...

Advertising

GRETA1SGARBO : @max_ronchi TRAVAGLIO QUANDO NECESSARIO BISOGNA TACERE. ARCURI STAVA VINCENDO COSA? IL 'GRATTA E VINCI' !! - NobileAnima : Io credo che sia solo un arrivista, un opportunista furbo ma di scarsa intelligenza, come quei poveretti che vinc… - Paolikkio : RT @IacoTullio: @angelo_ra_ @d_essere Amico farmacista li effettua a domicilio quelli rapidi ( grande affarista).Alcuni pacchetti danno tut… - PastoreFrance : RT @IacoTullio: @angelo_ra_ @d_essere Amico farmacista li effettua a domicilio quelli rapidi ( grande affarista).Alcuni pacchetti danno tut… - ilcacacaxxo : Me raccomando, oggi comprate un gratta e vinci e pensate che avrete più possibilità de vince quarcosa piuttosto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Gratta vinci

Oristano. Ancora una vincita ad Oristano, il fortunato giovane avrebbe acquistato presso la tabaccheria nel quartiere di Torangius une vincia da soli 10 euro vincendone ben 20 mila. Nella stessa attività nel 2018 un uomo aveva vinto la cifra di 50 mila euro, per entrambi i casi il titolare del negozio non conoscerebbe l'...Ilregala l'ennesima soddisfazione al fortunato e misterioso vincitore del giorno. Tutti i dettagli. Un'altra vincita sensazionale , pochi ero di investimento, una moneta per grattare via ...La dea bendata si è fermata per la seconda volta consecutiva nel popolare quartiere di Torangius a Oristano. Un giovane ha vinto 20mila euro con un gratta e vinci da 10 euro. La vincita è avvenuta nel ...Oristano. Ancora una vincita ad Oristano, il fortunato giovane avrebbe acquistato presso la tabaccheria nel quartiere di Torangius un gratta e vincia da ...