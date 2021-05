Grande Fratello Vip | Stefano Coletti e Ariadna Romero | nuovo flirt in arrivo?

Leggi su dailynews24

(Di sabato 8 maggio 2021)è il pilota presunto ex di Elisabetta Gregoraci. A quanto pare, però, stando ad alcune dicerie, ci sarebbe unnato con. La notizia di Gossip è circolata in quanto lui avrebbe inondato la ragazza di like. LA RELAZIONE DI ELISABETTA GREGORACI CON– Qualche mese fa, quando Elisabetta L'articolo