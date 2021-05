GP Spagna F1: le dichiarazioni dopo le qualifiche (Di sabato 8 maggio 2021) Al termine di qualifiche tirate, la F1 si prepara per l’evento clou del GP di Spagna: la gara. Ma prima d’immergerci nel clima domenicale, facciamo un passo indietro alla bella lotta per la pole a cui abbiamo assistito. Non ci resta che dare spazio ai piloti protagonisti di questo sabato, ascoltando la loro voce. Ecco le dichiarazioni dei protagonisti del dopo qualifiche del GP di Spagna F1. qualifiche GP di Spagna: Hamilton di nuovo primo GP Spagna F1, dichiarazioni post qualifiche: cos’hanno detto i primi tre? Lewis Hamilton, autore della pole numero 100 in carriera: “Non ci posso credere, 100 pole. Lo devo ai ragazzi e alle ragazze in fabbrica che continuano ad alzare l’asticella. Non si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021) Al termine ditirate, la F1 si prepara per l’evento clou del GP di: la gara. Ma prima d’immergerci nel clima domenicale, facciamo un passo indietro alla bella lotta per la pole a cui abbiamo assistito. Non ci resta che dare spazio ai piloti protagonisti di questo sabato, ascoltando la loro voce. Ecco ledei protagonisti deldel GP diF1.GP di: Hamilton di nuovo primo GPF1,post: cos’hanno detto i primi tre? Lewis Hamilton, autore della pole numero 100 in carriera: “Non ci posso credere, 100 pole. Lo devo ai ragazzi e alle ragazze in fabbrica che continuano ad alzare l’asticella. Non si ...

Advertising

dansw0nderland : @ITAD0RICORE - dansw0nderland : @ITAD0RICORE Se vuoi ti faccio incazzare ancora di più facendoti leggere come hanno riportato la notizia del Vescov… - onevoicetosing : @Chiaramilanista @Filippo_Casini @Giorgiolaporta Una deficienza sessuale, non un'insufficienza. E se la legge in Sp… - Teresat73540673 : - sportface2016 : #F1 #SpanishGP 2021, le dichiarazioni del pilota della #Ferrari Charles #Leclerc -