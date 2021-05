Governo: Scotto a Renzi, ‘politica non è Grande Fratello ma neanche House of Cards’ (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 amg. (Adnkronos) – “La politica non è il Grande Fratello, vero. Ma non è nemmeno House of Cards. Talvolta contano anche la lealtà, i valori e persino i contenuti. Aprire una crisi in un momento così difficile per l’Italia è stato irresponsabile. E i cittadini lo hanno capito benissimo”. Lo scrive su twitter Arturo Scotto di Art. 1 commento il post di Matteo Renzi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 amg. (Adnkronos) – “La politica non è il, vero. Ma non è nemmenoof Cards. Talvolta contano anche la lealtà, i valori e persino i contenuti. Aprire una crisi in un momento così difficile per l’Italia è stato irresponsabile. E i cittadini lo hanno capito benissimo”. Lo scrive su twitter Arturodi Art. 1 commento il post di Matteo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

