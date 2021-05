Gli esami medici e le terapie gratis per chi ha avuto il Covid (Di sabato 8 maggio 2021) Un piano di aiuto per la Long Covid: il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto lo stanziamento di 50 milioni di euro per assicurare cure gratuite per gli oltre 164mila italiani colpiti in ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) Un piano di aiuto per la Long: il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto lo stanziamento di 50 milioni di euro per assicurare cure gratuite per gli oltre 164mila italiani colpiti in ...

