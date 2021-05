Gli arbitri per la trentottesima giornata di Serie B

Advertising

ZZiliani : Cara @FIGC e cara ?@AIA_it?, potete spiegarci perchè il dirigente della #Juventus #Paratici scende dalla tribuna pe… - pisto_gol : Il flop della #SuperLega, gli sviluppi del caso #Suarez, la condanna di #Lotito, i giudizi truccati per alterare pr… - ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - LucaMurgia77 : @Filippo54356106 @rprat75 Ma su quello sono d accordissimo. Certe partite purtroppo le decidono gli arbitri, ma fin… - klandestinho : anche nel femminile gli arbitri contro di noi fanno i fenomeni.. che pena #JuventusWomen -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

Sky Sport

..." che consente aglidi poter essere designati per un match di categoria superiore, la Serie B nel caso in questione " potrà arbitrare il match del Granillo. Ad affiancarla saranno...Ampio spazio anche a tuttieventi formativi e i corsi che vengono organizzati perdi calcio, pallavolo e Beach volley, i corsi per istruttori di MTB e allenatori di calcio e pallavolo. ...La Serie B scende in campo per la 38^ ed ultima giornata: il comunicato ufficiale della Lega con le designazioni arbitrali stabilite dall’Aia ...Maria Marotta sarà la prima donna a dirigere una gara di Serie B. L'arbitro della sezione di Sapri è stato designato, infatti, per Reggina-Frosinone, partita valida per l'ultima giornata di campionato ...