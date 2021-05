Giuseppe Conte: “Il mio governo caduto per interessi politici ed economici. Renzi? I sondaggi andavano male…” (Di sabato 8 maggio 2021) Giuseppe Conte torna a parlare della caduta del suo governo. “È chiaro che alcuni settori economici e politici volessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dir fossero anche degli interessi internazionali. Può es che in questa operazione Renzi si sia prestato”, dice al Corriere della Sera. Giuseppe Conte: “Il mio governo caduto per una convergenza di interessi politici ed economici” Conte non nasconde i problemi del governo: “Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto. Si arrivò al punto che la questione venne sollevata in Parlamento dall’allora capogruppo del Pd Marcucci. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 8 maggio 2021)torna a parlare della caduta del suo. “È chiaro che alcuni settorivolessero voltar pagina. Non ho elementi invece per dir fossero anche degliinternazionali. Può es che in questa operazionesi sia prestato”, dice al Corriere della Sera.: “Il mioper una convergenza diednon nasconde i problemi del: “Per mesi ci fu un’opera di logoramento. Ogni giorno si parlava solo di rimpasto. Si arrivò al punto che la questione venne sollevata in Parlamento dall’allora capogruppo del Pd Marcucci. Il ...

